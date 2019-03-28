Собчак сделала скандальное заявление

С программным заявлением светская львица выступила в своем Telegram-канале.

Ксения Собчак уверена: успешные и сами добившиеся всего дамы – борцы с патриархальной системой. Однако в России феминистки не воспринимают их как "сестер", ограничиваясь протестом против социального неравенства и защитой прав бедных женщин. На самом же деле феминистки – это опора современного общества, пишет издание "Дни.ру".

"Они воспринимаются как люди, добившиеся в патриархальной системе каких-то преференций, а не как люди, которые борются с этим. Это очень странно, потому что, на мой взгляд, как раз на успешных женщин, которые делают что-то сами, которые работают и зарабатывают, и должно, как в любой стране мира, опираться феминистское сообщество", – сообщила светская львица в Telegram-канале "Кровавая барыня".

Недавно Ксения Собчак перестала скрывать романтические отношения с режиссером Константином Богомоловым, к которому ушла от актера Максима Виторгана.