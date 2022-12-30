СОБР Карелии принял участие в 20 специальных операциях

В карельском отряде быстрого реагирования «Карху» подвели итоги 2022 года.

Как сообщили в Управлении Росгвардии Карелии, бойцы специального отряда быстрого реагирования за 2022 год приняли участие в 20 специальных операциях.

В ходе заданий спецназовцы задержали подозреваемых в преступлениях, успешно выполнив все поставленные задачи.

Так, к правоохранителям обратилась пожилая жительница Карелии, у которой вымогали деньги якобы за освобождение ее дочери от ответственности. Пенсионерка передала незнакомому мужчине более миллиона рублей. В итоге при силовой поддержке СОБР подозреваемый в мошенничестве был задержан.