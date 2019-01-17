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Новости. Общество
16:08, 17 Января 2019

Собрание в Нюхче станет "встречей жителей села"

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Глава Беломорского района Карелии предостерег защитников сельской школы от нарушения закона.

В поморское село Нюхча 17 января приехал глава Беломорского района Карелии Алексей Уханов, который попытался убедить местных жителей, что назначенное на воскресенье собрание в защиту сельской школы незаконно. Глава района встретился с организаторами собрания и предупредил, что оно попадает под действие федерального закона, регламентирующего проведение публичных мероприятий, поэтому жители Нюхчи должны были подать уведомление о предстоящем собрании в Сумпосадское сельское поселение, к которому относится Нюхча, за десять дней до указанной даты. По словам Уханова, никто не отказывает нюхчанам в собрании для обсуждения ситуации вокруг сельской школы, но проводить его необходимо в соответствии с требованиями закона.

Руководство района предложило жителям Нюхчи провести собрание в феврале, на котором обсудить не только судьбу школы, но и другие проблемы отдаленного поморского села. Местные активисты согласились с этим предложением, однако 20 января они все равно намерены провести в Нюхче встречу жителей, чтобы создать инициативную группу, которая займется подготовкой собрания.      

"Мы будем бороться за нашу школу! Все родители настроены очень решительно, потому что уже накипело", - заявили сельские активисты главе Беломорского района.  

Напомним, на прошлой неделе жители поморского села Нюхча начали сбор подписей под петицией к министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой с требованием остановить политику реорганизации сельских школ республики. "Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, которую подписали уже свыше двух тысяч человек.

Как ожидается, ситуация вокруг школы в Нюхче и других сельских образовательных учреждений станет одной из тем заседания республиканского правительства 18 января.

 

  

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Комментарии

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Позор
2019-01-17 16:41:52
Глава с дуба упал что ли . ? Если проблему не может решить , то зачет туда и приезжать , позорится . А люди собирались и будут собираться , и решать свои проблемы . если власти нормальной уже нет .
однозначно
2019-01-17 16:21:34
Староверы и ссыльные революцию замышляют
727394
2019-01-17 16:20:01
Жители села Нюхча у вас должен быть "памятный вечер посвященный освобождению Ленинграда от блокады" и "собрание жителей потдерживающих Путина В.В." - НИКТО НЕ ПОСМЕЕТ ВАС ТРОНУТЬ.
Гость
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