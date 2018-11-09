Собственник бывшего кинотеатра "Победа" поднял цену продажи до 89 млн рублей

Торговый холдинг "Лотос", которому принадлежит здание памятника культуры, бывшего кинотеатра "Победа" в Петрозаводске, увеличил стоимость продажи до 89 млн рублей.

Это следует из уведомления о продаже, размещенного на официальном сайте холдинга. Первый раз "Лотос" пытался продать здание в 2016 году за 108 млн рублей. В 2017 году цена упала до 79 млн, а теперь снова выросла – до 89 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.