16:26, 23 Марта 2018
Собственники жилья совсем скоро смогут отказаться от платежей управляющим компаниям
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Госудума в третьем чтении приняла законопроект о прямых договорах между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов, минуя управляющие компании.
Перейти на новый формат договорных отношений можно будет с апреля, сообщает пресс-служба Минстроя России.
"Предполагается, что норма вступит в силу в апреле текущего года... Законопроект предлагает новый формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями - теперь договор может быть заключен между ними напрямую, а не через управляющую компанию. Практика показывает, что при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5%", — отмечается в сообщении.
Вот здесь – подробнее.
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