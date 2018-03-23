Собственники жилья совсем скоро смогут отказаться от платежей управляющим компаниям

Госудума в третьем чтении приняла законопроект о прямых договорах между собственниками жилья и поставщиками коммунальных ресурсов, минуя управляющие компании.

Перейти на новый формат договорных отношений можно будет с апреля, сообщает пресс-служба Минстроя России.

"Предполагается, что норма вступит в силу в апреле текущего года... Законопроект предлагает новый формат договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями - теперь договор может быть заключен между ними напрямую, а не через управляющую компанию. Практика показывает, что при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5%", — отмечается в сообщении.

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