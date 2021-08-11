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Собутыльник, приходящий в гости к жителю Петрозаводска через окно, унес из квартиры всю технику

Новости. Общество
09:29, 12 Августа 2021
фото: © shutterstock.com

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Мужчина воспользовался тем, что хозяин квартиры попал в больницу, и похитил дорогую бытовую технику.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратился 63-летний петрозаводчанин. По его словам, еще неделю назад он попал в больницу в связи с обострением хронического заболевания, а после выписки обнаружил, что из его квартиры пропали телевизор, видеокамера, квадрокоптер и самокат. Ущерб составил 81 тысячу рублей.

Полицейские  установили личность 33-летнего подозреваемого. Тот пояснил, что с пенсионером знаком: иногда распивал с ним спиртное, проникая в квартиру через окно. В один из дней мужчина увидел, что приятеля забирает автомобиль скорой помощи. Так как ему нужны были деньги, он влез на крышу пристройки и привычным маршрутом попал в квартиру. Украл  всё, что мог вынести. Свой трофей сбыл знакомому всего за 5 тысяч рублей.

Оперативники изъяли похищенное. Уголовное дело возбуждено о краже, совершенной с проникновением в жилище.

Ранее под Петрозаводском поймали «форточника», промышляющего на дачах.

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Комментарии

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кир
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Пофиг совсем.
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