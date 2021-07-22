Под Петрозаводском поймали «форточника», промышляющего на дачах

В Прионежском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из дачного дома пенсионера.

Как рассказали в МВД Карелии, по версии следствия, 28-летний житель Питкяранты, находясь на территории одного из садовых некоммерческих товариществ Прионежского района, проник через окно в дачный домик. Дача принадлежала 70-летнему петрозаводчанину. Из домика «форточник» вынес электропилу и рубанок общей стоимостью 13 тысяч рублей. Свою добычу молодой человек привез в Петрозаводск и продал. Вырученные 1 900 рублей он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время он заключен под стражу за ранее совершенное преступление.

Ранее подросток с подружкой приехали из района в Петрозаводск, избили и ограбили пенсионера.