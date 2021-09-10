Сохраним Карелию зеленой!

Партия «Зеленая Альтернатива» об основных пунктах программы.

Скоро каждый активный и неравнодушный житель республики сделает выбор будущего России и Карелии. Сделает свой выбор между партиями и кандидатами. Между прошлым и будущим. Партия «Зеленая Альтернатива» хочет познакомить избирателя с основными пунктами своей предвыборной программы.

1. Создание независимого центра эко-мониторинга в Республике Карелия с обязательной ежегодной экспертизой состояния озер, воздуха, лесосек и лесовосстановления.



2. Вывод карельской лесоохраны в Федеральное подчинение и финансирование. Восстановление 5 центров лесоохраны со своей авиацией и подготовленными специалистами. Увеличение уровня оплаты труда для лесных пожарных.



3. Изменение законодательства и биологических требований для работы форелеводческих хозяйств. Обязательное, а не рекомендованное, согласие местных жителей на открытие хозяйств.



4. Полный запрет на создание форелеводческих хозяйств на малых озерах и непроточных водоемах. Запрет на размещение их в границах и рядом с населенными пунктами.



5. Введение доступной системы раздельного сбора мусора. Увеличение центров приема и предприятий по переработке вторсырья.



6. Запрет на создание мусорных полигонов без строительства на них перерабатывающих заводов.



7. Увеличение количества парковых зон в городах и создание новых охраняемых природных территорий, где запрещена любая деятельность, которая может навредить экологии.



8. Создание дорожной карты с источниками финансирования по решению вопросов строительства канализационно-очистных сооружений в каждом большом населенном пункте и реконструкции системы ливневой канализации в Петрозаводске и городах Карелии.



9. Развитие организованного, культурного (со обустроенными стоянками, навесами) туризма с сохранением экологического благополучия региона. Легализация и помощь сельскому туризму, отказ от излишних требований надзорных органов для малых форм туризма, упрощение законодательства для этого направления).



10. Детская спортивная площадка в каждый двор, тренажерный комплекс – в каждый квартал.



11. Доступные, но контролируемые рыболовство и охота для всех жителей Карелии. Поощрение и популяризация спортивного и любительского рыболовства. Массовое зарыбление водоемов. Восстановление рыбных запасов и популяций ценных видов рыб. Нормализация работы органов рыбоохраны. Отмена неразумных и неактуальных запретов в правилах рыболовства. Прозрачные и справедливые правила при выделении путевок охотникам. Свободный сбор грибов и ягод каждому.



12. Придание официального статуса карельскому языку, сохранение традиций коренного народа.



13. Содействие развитию малого бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки и проверок. Освобождение от республиканских налогов и господдержка кредитования новых предприятий малого бизнеса в моногородах Карелии.

Заказчик и изготовитель: Политическая партия «Зеленая Альтернатива» юр.адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 59, кор. 2, кв. 103. ИНН 9724010923 Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Зеленая Альтернатива» Дата изготовления: 12.09.2021; Дата публикации: 13.09.2021. Тираж: 1 экз.