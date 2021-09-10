890x80
Реклама
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
Вышел первый трейлер продолжения «Матрицы» и объявлена дата премьеры (ВИДЕО)
12.09.2021 21:40
В фокусе — человек: «Новые люди» предлагают новые решения старых проблем
Сегодня 10:00
Путин наградил олимпийского чемпиона из Карелии орденом за труд и мастерство 2
Сегодня 11:45
Турция ужесточила требования для российских туристов
12.09.2021 19:40
Опубликованы адреса в Карелии, где не будет электричества, и время отключения
Сегодня 06:40
Жесткое столкновение автомобилей произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 09:03
В Петрозаводске разыскивают «видного» мужчину, подозреваемого в краже парфюма из магазина (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:58

Сохраним Карелию зеленой!

Новости. Общество
17:34, 13 Сентября 2021

Новости партнеров

Партия «Зеленая Альтернатива» об основных пунктах программы.

Скоро каждый активный и неравнодушный житель республики сделает выбор будущего России и Карелии. Сделает свой выбор между партиями и кандидатами. Между прошлым и будущим. Партия «Зеленая Альтернатива» хочет познакомить избирателя с основными пунктами своей предвыборной программы.

1. Создание независимого центра эко-мониторинга в Республике Карелия с обязательной ежегодной экспертизой состояния озер, воздуха, лесосек и лесовосстановления.

2. Вывод карельской лесоохраны в Федеральное подчинение и финансирование. Восстановление 5 центров лесоохраны со своей авиацией и подготовленными специалистами. Увеличение уровня оплаты труда для лесных пожарных.

3. Изменение законодательства и биологических требований для работы форелеводческих хозяйств. Обязательное, а не рекомендованное, согласие местных жителей на открытие хозяйств.

4. Полный запрет на создание форелеводческих хозяйств на малых озерах и непроточных водоемах. Запрет на размещение их в границах и рядом с населенными пунктами.

5. Введение доступной системы раздельного сбора мусора. Увеличение центров приема и предприятий по переработке вторсырья.

6. Запрет на создание мусорных полигонов без строительства на них перерабатывающих заводов.

7. Увеличение количества парковых зон в городах и создание новых охраняемых природных территорий, где запрещена любая деятельность, которая может навредить экологии.

8. Создание дорожной карты с источниками финансирования по решению вопросов строительства канализационно-очистных сооружений в каждом большом населенном пункте и реконструкции системы ливневой канализации в Петрозаводске и городах Карелии.

9. Развитие организованного, культурного (со обустроенными стоянками, навесами) туризма с сохранением экологического благополучия региона. Легализация и помощь сельскому туризму, отказ от излишних требований надзорных органов для малых форм туризма, упрощение законодательства для этого направления).

10. Детская спортивная площадка в каждый двор, тренажерный комплекс – в каждый квартал.

11. Доступные, но контролируемые рыболовство и охота для всех жителей Карелии. Поощрение и популяризация спортивного и любительского рыболовства. Массовое зарыбление водоемов. Восстановление рыбных запасов и популяций ценных видов рыб. Нормализация работы органов рыбоохраны. Отмена неразумных и неактуальных запретов в правилах рыболовства. Прозрачные и справедливые правила при выделении путевок охотникам. Свободный сбор грибов и ягод каждому.

12. Придание официального статуса карельскому языку, сохранение традиций коренного народа.

13. Содействие развитию малого бизнеса, уменьшение налоговой нагрузки и проверок. Освобождение от республиканских налогов и господдержка кредитования новых предприятий малого бизнеса в моногородах Карелии.

Заказчик и изготовитель: Политическая партия «Зеленая Альтернатива» юр.адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 59, кор. 2, кв. 103. ИНН 9724010923 Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда политической партии «Зеленая Альтернатива» Дата изготовления: 12.09.2021; Дата публикации: 13.09.2021. Тираж: 1 экз.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона

Аналитика

Сегодня 10:00
Обществоведение
В фокусе — человек: «Новые люди» предлагают новые решения старых проблем
Программу решения социальных проблем представил кандидат в депутаты Государственной Думы VII созыва от партии «Новые люди» Владимир Кванин.
Евгений Ульянов: «Я горжусь своей фамилией»
10.09.2021 14:05
Костная клиника: знаем как победить боль в спине!
09.09.2021 15:02
Время пришло: «Новые люди» поставят политическую систему с головы на ноги
09.09.2021 15:00
Три мешка из-под картофеля и бывший лимонадный цех 2
09.09.2021 14:59
Вся аналитика

Чтиво

11.09.2021 16:35
Без политики
«Карловцы» погорели на героине: 17 лет спустя 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук 17 лет назад написала статью о том, как оказалась на скамье подсудимых знаменитая «карловская» банда.
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
07.09.2021 17:10
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»