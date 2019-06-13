Союз архитекторов Карелии выступил против установки стелы "Город воинской славы" вместо "Дерева дружбы"

Архитекторы Карелии назвали решение установить стелу вместо "Дерева дружбы" неприемлемым.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо от Союза архитекторов Карелии, в котором изложена позиция профессионалов по выбору места установки стелы "Город воинской славы".

В письме сообщается, что решение разместить стелу "Город воинской славы" на месте Дерева дружбы на пл. Кирова, а для Дерева поискать какое-нибудь другое место, - неприемлемо.

"Много раз всеми - и архитекторами, и представителями администрации города - говорилось о неприемлемости размещения новых памятников и знаков за счет сноса других, - отмечают архитекторы. - Также на недавнем заседании градостроительного совета, как раз посвященном поиску новых вариантов размещения стелы, данное место не фигурировало в перечне предлагаемых и, соответственно, не обсуждалось специалистами".

Ранее территория площади Кирова рассматривалась первой рабочей группой и была отклонена по нескольким причинам.

Одной из причин специалисты называют то, что площадь Кирова – единственная в городе, где проводятся массовые праздники и концерты. Другого места в Петрозаводске больше нет.

"Смешение функций мемориала со стелой и народных увеселений, смысл которых поддерживается всеми зданиями – театры, ансамбль "Кантеле", открытые эстрадные площадки во время праздников, толпы людей, отвернувшиеся от стелы, обращенные к разным действам вроде сжигания чучела Масленицы… Это соседство крайне неуместно для самого характера стелы воинской славы", - отметили архитекторы.

Второй причиной называется высота стелы, которая составляет 11 метров: "она слишком мала для нашей площади и не займет там акцентной позиции, полагающейся для такого объекта. Это признали все члены той самой первой рабочей группы при посещении площади, включая ветеранов".

И третье: "Это неправильно – сносить одни памятники и на их месте возводить другие. Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево дружбы как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это Дерево устанавливалось еще в советские годы".

Напомнили архитекторы нынешним властям, что Аллея городов-побратимов, расположенная в комплексе с Деревом дружбы, начала высаживаться 40 лет назад мэрами Петрозаводска вместе с мэрами городов Ла-Рошель, Варкауса, Нойбранденбурга, Умео...

"Помимо Дерева дружбы и аллеи, есть ещё третий объект этого ансамбля – это памятный знак. Зачем разрушать то, что делалось десятилетиями? Ведь все эти объекты являются единым замыслом тех, кто над этим работал. Это наша память, память нашего города. Ее нужно сохранять, ее нужно уважать, о ней нужно заботиться".

Напомним, с 2015 года, когда Петрозаводску было присвоено почетное звание города воинской славы. Звание обязывает город установить типовую стелу. Место для установки памятного знака не могут выбрать уже четвертый год. Последним вариантом, объявленным властями города окончательным, была названа Аллея дружбы.