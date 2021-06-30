«Союз женщин России» запустил семейный марафон «Родня в сборе»

Жителей Карелии призывают принять участие в семейном марафоне «Родня в сборе».

Накануне Дня семьи, любви и верности, с 1 по 8 июля, Общероссийская общественно-государственная организация «Союз женщин России» объявляет в соцсетях семейный марафон «Родня в сборе».

Как пишут в паблике Карельское региональное отделение Союза женщин России, участникам мероприятия предлагают напомнить своим родным и любимым о радостных моментах, проведенных вместе. Для этого необходимо опубликовать фотографию со своими близкими. Это может быть семейное торжество, совместный отпуск или вечерние посиделки на даче. Затем нужно поделитесь историей фотографии в описании: где и как она была сделана, какие с ней связаны воспоминания. ПА в последнюю очередь необходимо отметить на фотографии члена своей семьи или близкого человека, друга и передать ему эстафету.

«Дорогие друзья, присоединяйтесь к замечательному семейному марафону „Родня в сборе“ от „Союза женщин России“!» — пишут в паблике общественной организации.

Подробности можно узнать здесь.