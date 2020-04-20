Союз журналистов Карелии сообщил о смерти старейшего журналиста республики

Серафима Николаевна Михайлова несколько месяцев не дожила до своего столетия и несколько дней — до юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в которой она участвовала, сообщил Союз журналистов Карелии.

"Умерла старейший журналист Карелии, заслуженный работник культуры республики Серафима Михайлова. Долгие годы проработала она в карельской журналистике, ей оставалось несколько месяцев до столетнего юбилея", - отметили в организации.

Серафима Михайлова начинала учительницей и старшей пионервожатой в школе поселка Куркиеки, куда приехала в 1940-м. А в 1941-м отсюда пошла на фронт. Была санинструктором, связистом, в блокаду воевала под Ленинградом, потом — на Прибалтийском фронте.

После войны вернулась в Приладожье и пришла в редакцию. Талант, наблюдательность, умение анализировать, ответственность — все это позволило ей стать высококлассным журналистом. Серафима Николаевна трудилась сначала в Сортавале, потом была редактором районной газеты в Пряже. Выйдя на пенсию, помогала коллегам из "Онежца", писала в республиканскую "Ленинскую правду", сотрудничала с "ТВР-Панорамой". Вырастила много журналистов, среди них - и первого редактора "ТВР-Панорамы" Аллу Белозерову.

Союз журналистов Карелии выражает соболезнования близким и друзьям Серафимы Михайловой.

В марте 2020 года скоропостижно скончался редактор костомукшского сетевого издания "64 параллель" Григорий Воеводин.