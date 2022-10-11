Сокращение добычи полезных ископаемых до конца года ожидают 14% компаний в Карелии

Опрос руководителей предприятий Карелии показал, какие прогнозы они делают о развитии ситуации в ближайшие месяцы.

Результаты выборочного обследования опубликовал Карелиястат.

В сфере добычи полезных ископаемых 14% опрошенных руководителей сообщили, что ожидают сокращения производства продукции, а еще 86% считают, что показатели не изменятся до конца года.

В обрабатывающих производствах 15% компаний прогнозируют рост производства. Сокращения ожидают лишь 8%.

«Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, преобладают недостаток финансовых средств, изношенность и отсутствие оборудования, неопределённость экономической ситуации, а также недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке», — говорится в комментарии Карелиястата.