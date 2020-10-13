Сокращение ряда местных бюджетов привело к проблемам с зарплатами, заявили в парламенте Карелии

Муниципальные власти ряда районов и поселений Карелии из-за сокращения доходов бюджетов не могут выполнять свои финансовые обязательства, в том числе по выплате зарплаты.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутат Ольга Шмаеник.

"В некоторых населенных пунктах, муниципальных районах достаточно тяжелая финансовая ситуация… Например, в Прионежском районе, я знаю, в поселениях уже плотно работают с Минфином, просто нет денег… для выполнения тех обязательств, которые у них были, чтобы получить софинансирование из республиканского бюджета. Я уже не говорю о том, что нет возможности выплатить заработную плату и так далее", - сказала депутат. Что на это ответила министр финансов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".