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Сокращение ряда местных бюджетов привело к проблемам с зарплатами, заявили в парламенте Карелии

Новости. Общество
14:41, 14 Октября 2020
фото: pixabay
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Муниципальные власти ряда районов и поселений Карелии из-за сокращения доходов бюджетов не могут выполнять свои финансовые обязательства, в том числе по выплате зарплаты.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутат Ольга Шмаеник.

"В некоторых населенных пунктах, муниципальных районах достаточно тяжелая финансовая ситуация… Например, в Прионежском районе, я знаю, в поселениях уже плотно работают с Минфином, просто нет денег… для выполнения тех обязательств, которые у них были, чтобы получить софинансирование из республиканского бюджета. Я уже не говорю о том, что нет возможности выплатить заработную плату и так далее", - сказала депутат.

Что на это ответила министр финансов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-10-14 16:17:21
Люди будут жить там, где работа есть. И вирус правильно вас форматирует.
zanoza
2020-10-14 15:19:40
Сейчас федеральную дотацию получат и ситуация поменяется.
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