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Сократилась зависимость бюджета Карелии от банковских кредитов

Новости. Общество
13:55, 09 Июля 2021
фото: pixabay

Объём государственного долга Карелии по итогам первого полугодия составил 21,9 млрд рублей — на 2 млрд меньше, чем в начале года.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов республики.

В структуре долговых обязательств доля банковских кредитов сократилась с 54% до 37%. Задолженность перед банками снизилась на 4,6 млрд рублей.

Вместе с тем, выросла доля бюджетных кредитов, полученных из федеральной казны. Процентная ставка по таким кредитам значительно ниже той, которую устанавливают банки.

«Кредитный портфель Республики Карелия  на 1 июля 2021 года полностью сформирован из кредитов по ставке 5,25% годовых, что ниже  действующей ключевой  ставки Банка России, увеличенной на 1% (6,5%)», — пояснили в Минфине.

Какую пользу бюджету принесло сокращение доли банковских кредитов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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