Солдат из Карелии сбежал из воинской части в Ленобласти (ФОТО)

Солдат-срочник самовольно оставил воинскую часть в Каменке и ушел с одним военным билетом.

В паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“» появилась информация о розыске Данилы Александровича С., уроженца Сегежи 2003 года рождения, который 11 марта 2022 года покинул расположение воинской части в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. С того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 154 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Был одет в военную форму, при себе имел только военный билет.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 11 марта, просят сообщать сведения по телефону: +79215281111