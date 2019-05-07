Солисты Музыкального театра выступят в районах Карелии с программой "Жди меня"

Артисты открыли "Маршрут Победы" театрализованной программой для ветеранов, детей войны и молодежи, сообщили в Минкультуры Карелии.

Музыкально-поэтическая программа "Жди меня", в которую вошли песни советских композиторов и стихи поэтов-фронтовиков, стала традиционным поздравлением с великим праздником.

Знаменитые песни войны прозвучат в исполнении ведущих солистов театра.

"Маршрут Победы" представит программу зрителям разных поколений в Сегеже и Муезерском районе, в школах Петрозаводска и в Национальной библиотеке Карелии.