«Солнечный лось» вернулся в центр Петрозаводска

Новая скульптура мастера Ивана Романова украсила тротуар у дома на проспекте Ленина в Петрозаводске.
В Петрозаводске появился новый арт-объект. Скульптуру «Солнечный лось» установили на углу улицы Кирова и проспекта Ленина рядом с салоном красоты в Петрозаводске.
Аналогичный арт-объект с 2017 года стоял у этого же дома. Тремя годами позже мозаичного лося разбили хулиганы.
«Новый мозаичный лось отличается своей расцветкой от прежнего, но так же выражает красоту и уникальность карельской природы», - сообщили меценаты, купившие скульптуру.
Автор нового лося тот же — скульптор Иван Романов.
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