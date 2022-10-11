«Солнечный лось» вернулся в центр Петрозаводска

Новая скульптура мастера Ивана Романова украсила тротуар у дома на проспекте Ленина в Петрозаводске.

В Петрозаводске появился новый арт-объект. Скульптуру «Солнечный лось» установили на углу улицы Кирова и проспекта Ленина рядом с салоном красоты в Петрозаводске.



Аналогичный арт-объект с 2017 года стоял у этого же дома. Тремя годами позже мозаичного лося разбили хулиганы.



«Новый мозаичный лось отличается своей расцветкой от прежнего, но так же выражает красоту и уникальность карельской природы», - сообщили меценаты, купившие скульптуру.



Автор нового лося тот же — скульптор Иван Романов.



