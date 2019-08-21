Соломенное дважды останется без света на следующей неделе

Власти Петрозаводска сообщают, что на следующей неделе подача электроэнергии в Соломенном будет ограничена дважды.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".

Так, 28 августа с 10.00 до 16.00 будет отключено электричество на улицах Горной и Ботанической.

29 августа с 10 до 16 часов временное ограничение электроснабжения запланировано на улицах Горной, Приозерной, Садовой, Лесопильной, Ботанической и Ялгубском шоссе.