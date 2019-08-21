Соломенное дважды останется без света на следующей неделе

Новости по теме
Загрузка...
Власти Петрозаводска сообщают, что на следующей неделе подача электроэнергии в Соломенном будет ограничена дважды.
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".
Так, 28 августа с 10.00 до 16.00 будет отключено электричество на улицах Горной и Ботанической.
29 августа с 10 до 16 часов временное ограничение электроснабжения запланировано на улицах Горной, Приозерной, Садовой, Лесопильной, Ботанической и Ялгубском шоссе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.08.2019, 20:40
18.08.2019, 09:20
15.08.2019, 12:08
20.08.2019, 16:00
Аналитика
20.08.2019 12:05
Обществоведение
Общественники и волонтеры следят за раскопками, которые ведут на мемориальном кладбище "Сандармох" поисковики Российского военно-исторического общества, несмотря на требования родственников расстрелянных не трогать места их захоронений.
19.08.2019 14:09
15.08.2019 13:53
15.08.2019 10:19
Чтиво
19.08.2019 11:20
Без политики
Елена Вольнова – врач Офтальмологического центра Карелии, офтальмолог высшей категории, за плечами которой более двух тысяч операций по лазерной коррекции зрения.
15.08.2019 09:30
14.08.2019 09:34
07.08.2019 11:34
Медиа
21.08.2019 10:43
Опрос
Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?
Комментарии