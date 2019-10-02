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В связи с проведением плановых работ на нескольких улицах в Соломенном временно отключат электричество, сообщили в администрации Петрозаводска.
В пятницу, 4 октября, с 10 до 16 часов планируется отключение электроэнергии на следующих территориях жилого района Соломенное: Сретенский храм; ул. Ботаническая (частично), ул. Садовая, ул. Горная, ул. Приозерная, Ялгубское шоссе, пер. Чапаевский, пер. Лесозаводской, пер. Луговой, пер. Скалистый.
Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".
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