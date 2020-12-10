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Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы

Новости. Общество
23:30, 10 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал, как связаны коронавирусная инфекция и бессонница.

"Сейчас вот то, что мы имеем — длительная стрессовая ситуация, и всё население практически находится в стрессе. Мы практически имеем пандемию бессонницы на фоне пандемии ковидной инфекции", — пояснил Бузунов в эфире телеканала "Россия-1" 9 декабря. Слова медика цитируют Известия.

По его словам, проблема бессонницы актуальна даже для тех, кто не переболел коронавирусом. Одной из причин ее появления может стать нарушение ежедневной рутины, вызванное изоляцией. Спровоцировать бессонницу также может снижение физической активности, добавил сомнолог.

Кроме того, вызывают проблемы со сном панические атаки, изжога и кислый привкус во рту, апноэ и использование смартфонов перед засыпанием.

Для нормализации сна эксперт рекомендует наладить режим дня, заниматься физическими упражнениями, ограничить потребление кофеина во второй половине дня, а также отказаться от излишнего чтения новостей.

8 декабря генсек итальянской Федерации врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал, что выздоровевшие от коронавируса могут испытывать хроническую усталость, слабость в мышцах, а также психологические проблемы.

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