Сон в компании приятеля обошелся жителю Карелии в 10 тысяч рублей

В Костомукше во время пьяной гулянки мужчина обокрал заснувшего друга, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 42-летнего горожанина. Он обнаружил, что потерял банковскую карту, после чего со счета было списано почти 10 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что банковская карта заявителя была похищена, а причастен к преступлению его 49-летний приятель.

В один из дней он находился у потерпевшего дома и распивал с ним алкоголь. Когда хозяин заснул, гость незаметно забрал банковскую карту и ушел. В дальнейшем он расплачивался ею в магазинах, приобретая, в основном, спиртное.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.