Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель самосвала из Карелии погиб в жуткой аварии на карьере 3
17.09.2020 14:18
Еще девять классов и три группы детсада в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ 1
17.09.2020 10:15
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
17.09.2020 11:38
В Карелии опубликовали книгу о "путинском режиме" и его последствиях 26
17.09.2020 11:40
В Карелии сменился директор "Автоспецтранса" 10
17.09.2020 10:38

Соперница Екатерины Дорожко выложила в Сеть откровенный снимок с футболистом (ФОТО)

Новости. Общество
07:25, 18 Сентября 2020
фото: © instagram.com/lumasimoes
Загрузка...

Бразильская модель Лума Симойнш, которой приписывают роман с Луисом Адриано, продолжает выкладывать с ним совместные фото.

На днях Лума выложила в Instagram Stories откровенный снимок с футболистом Луисом Адриано, который женился на уроженке Карелии Екатерине Дорожко.

© instagram.com/lumasimoes

Ранее СМИ сообщали, что Адриано нашел новую любовь – тоже модель, только местную. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся несколько месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз. Еще недавно она выкладывала совместное фото с ним.

Информации о разводе пока нет. И в статусе у Екатерины до сих пор написано – "замужем".


© instagram.com/dorozhko

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2020-09-18 08:52:08
Вы еще про бабушку футболиста напишите. Ждем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл?
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 5
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»