Соревнования юных волейболистов пройдут в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдет муниципальный этап Всероссийских соревнований «Серебряный мяч».

Муниципальный этап волейбольных игр среди школьных команд в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу» пройдёт 1–5 марта во Дворце спорта «KORAL» в столице Карелии. Об этом информирует паблик «Петрозаводск спортивный».

Игры проводятся среди команд общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа. В командных соревнованиях смогут принять участие юноши и девушки 14-15 лет. В команду из 12 игроков допускаются по 2 участника 2009 года рождения.