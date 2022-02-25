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Соревнования по парусному спорту стартуют сегодня в Петрозаводске

Новости. Спорт
17:40, 02 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелии»

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За победу в кайт-марафоне «Транс-Онего» поборются 28 команд.

Как рассказали в минспорта Карелии, традиционный зимний кайт-марафон «Транс-Онего» пройдет в Карелии. Зимний марафон по экспедиционному кайтингу на сверхдлинные дистанции стартует сегодня в 18.30 в Петрозаводске.

Стоит отметить, что впервые марафон прошел в Карелии ровно 10 лет назад — в 2012 году.

Соревнования, за победу в которых поборются 28 команд, будут проходить до 7 марта. Маршрут проложен по живописным местам Онежского озера: Петрозаводск–Гарницкий–Кижи–Вороний Остров–Песчаное–Пяльма–Чёлмужи–Повенец–Пигматка–Медвежьегорск.

Участники выйдут на старт завтра, на Онежской набережной, возле ротонды.

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