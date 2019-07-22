Соревнования силачей в Петрозаводске в Интернете посмотрели 20 млн человек

Вадим Маркелов рассказал, как трудно было провести в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму, и поделился впечатлениями о турнире.

"Драйв был необыкновенный, - пишет на своей странице в соцсети предприниматель Вадим Маркелов, который организовал в Петрозаводске соревнования по силовому экстриму. - Зрителей только в Инстаграме в прямом эфире смотрело 1 миллион человек. По остальным каналам просмотр в районе 20 миллионов. Петрозаводск пришёл практически весь, по крайне мере, его спортивная часть. Все прошло на уровне. Европейцы увидели нашу организацию и оценили ее по достоинству. Ещё были совместные фото, совместные обнимашки с гигантами, много эмоций и много впечатлений".

Но не обошлось и без трудностей.

"Мы, конечно, убились и морально, и физически. Когда нам оставался один месяц до начала соревнований, нам официально озвучили, что на набережной соревнований проводить нельзя. Администрация города заключила контракт с дорожной компанией, и та взяла контракт. Именно в это время на набережной будут менять асфальт. Нам выносили мозги каждый день - ограждение, рамки для прохода, зоны безопасности, палатки, туалеты, скорая помощь, зоны прохождения спортсменов, волонтеры, жилеты, мусорные контейнеры, бейджики, охрана, милиция, ГАИ, свет, вода, еда. Кроме этого мы изготавливали по чертежам и эскизам новые спортивные снаряды, красили и варили разные конструкции, занимались танком. Писали письма и обращения. Красили и мыли, согласовывали маршруты, занимались движением грузовых машин, кранов, тягачей, оплачивали счета за испорченные дороги, бегали на непрерывные совещания. Это был трэш".

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