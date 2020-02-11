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Сортавала может попасть под защиту Москвы из-за своей архитектурной ценности

Новости. Общество
13:55, 12 Февраля 2020
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего
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Начальник Управления по охране объектов культурного наследия республики Карелия Юлия Алипова сообщила о высокой вероятности включения Сортавалы в Перечень исторических поселений федерального значения.

"Несмотря на то, что город (Сортавала) в годы войны понес очень серьезные утраты, а также претерпел некоторые искажения масштабов застройки в послевоенные годы, сейчас, собственно говоря, это такой, скажем так,  музей архитектуры. Тут здания сохранили свой исторический облик, очень много построек имеют авторство высокопрофессиональных архитекторов Выборга, Хельсинки. И, собственно говоря, вот этот город наравне с городом Выборгом рассматривается министерством культуры Российской федерации - и такое предложение уже поддержано в перспективе - для включения их в перечень исторических городов федерального значения", - рассказала Юлия Алипова.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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