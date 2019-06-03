Сортавала получит 54 млн рублей на благоустройство парка

Сортавала стала победителем Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" и получит финансовую поддержку из федерального центра.

Сортавала победила в номинации "Исторические поселения" с проектом благоустройства сквера у набережной по улице Ленина, сообщает пресс-служба карельского правительства. На реализацию проекта город получит 54 млн рублей из федерального бюджета.

"Согласно проекту, парк расположится в центральной исторической части Сортавала. Здесь появится автостоянка на 24 места, детская площадка с зонами отдыха для детей разных возрастных групп. В парке построят одноэтажное здание с речным вокзалом, кафе, мини-музеем, прокатом лодок, велосипедов, современный причал с просторной деревянной набережной и сцену в форме «ракушки» со зрительской трибуной" - информирует правительство.

В этом году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов, в том числе, 2 из Карелии - от Сортавалы и Сегежи. Победителями стали 80 проектов из 46 субъектов страны.