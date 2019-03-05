Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:45, 05 Марта 2019

Сортавальский район поблагодарил энергетиков

Загрузка...

Благодарность выражена за помощь по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "ПСК" нового жилья.

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич в письме на имя и.о. генерального директора Прионежской сетевой компании Михаила Заворовского отметил: "Администрация Сортавальского муниципального района благодарит Вас за оказанное содействие и участие в решении поставленных задач при реализации "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда".

В 2018 году специалисты АО "ПСК" подключили к сетям компании два новых дома в Сортавале на улице Пушкина, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья.

В минувшем году еще два дома, построенных по "Региональной программе по переселению" были присоединены компанией к электроэнергии в Кеми. 

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
27.02.2019, 11:15
Пивненко приехала в Питкяранту после митинга, на который жители вышли с бумажными вилами

Аналитика

Сегодня 13:05
Политкухня
Любовь прошла, никто не вспоминает 3
Три года назад считалось, что карельские чиновники должны полюбить проектный подход. Помните такую диковинную штуку?
"За школу и садик будем воевать!"
Сегодня 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 3
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Не калиткой единой 1
28.02.2019 13:50
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2019 12:07
Без политики
Сколько стоит наше здоровье
Ничего не болит — для многих это значит, что все в порядке и нет никакой необходимости идти к врачу.
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
"Мне повезло"
28.02.2019 11:01
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»