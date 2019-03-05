Сортавальский район поблагодарил энергетиков

Благодарность выражена за помощь по технологическому присоединению к электрическим сетям АО "ПСК" нового жилья.

Глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич в письме на имя и.о. генерального директора Прионежской сетевой компании Михаила Заворовского отметил: "Администрация Сортавальского муниципального района благодарит Вас за оказанное содействие и участие в решении поставленных задач при реализации "Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда".

В 2018 году специалисты АО "ПСК" подключили к сетям компании два новых дома в Сортавале на улице Пушкина, предназначенных для переселенцев из аварийного жилья.

В минувшем году еще два дома, построенных по "Региональной программе по переселению" были присоединены компанией к электроэнергии в Кеми.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.