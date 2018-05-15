Сортавальский район получит почти 85 млн рублей

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление, согласно которому Сортавальский район республики получит почти 85 млн рублей.

"Установить распределение на 2018-2019 годы субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по подготовке и проведению празднованию на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации согласно приложению", - отмечается в текст постановления.

В приложении указывается, что в течение двух лет Сортавальский район получит из бюджета Карелии 84 млн 893 тысячи 617 рублей. В 2018 году району распределена субсидия в 71 млн 968 тысяч 85 рублей, в 2019 – 12 млн 925 тысяч 53 рубль.

На сайте карельского правительства сообщается, что город Сортавала, который является центром района, основан в 1632 году, с 1 января 1970 года - город республиканского значения. Сортавала имеет статус исторического города. Он является вторым по значению туристским центром Республики Карелия является, тесно связанной с островом Валаам, являющимся, как и Кижи, туристским объектом мирового уровня. В городе много исторических зданий.