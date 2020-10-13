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Сорвавшие работу маршрутчики вернулись на линию в Петрозаводске

Новости. Общество
12:51, 14 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Автобусы двух городских маршрутов, которые сегодня не вышли на линию, возобновили работу.

Петрозаводские маршрутки № 19 и № 21 возобновили курсирование по городу. Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГИБДД. В Госавтоинспекции не уточнили причину, почему маршрутчики ранее сорвали работу.

Напомним, в среду, 14 октября, на маршрут не вышли автобусы № 19 и № 21 в карельской столице. В администрации заявили о намерении обратиться в надзорные органы по причине произошедшего.

На сегодняшний день вопрос о контроле за общественным транспортом Петрозаводска обострился из-за намерения республиканской власти принять полномочия у городской мэрии по управлению троллейбусами и маршрутками Петрозаводска. Окончательного решения не принято.

 

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Комментарии

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Владимир11
2020-10-14 14:01:29
Будешь ехать или нет
Все равно бери билет
Ну а движется маршрутка
Я не верю - может, утка?
Сергей
2020-10-14 13:46:50
" Чтобы перестать жаловаться на жизнь . вы должны хоть раз побывать в России " Леонардо Ди Капио
А приставам с ЛЁнина 19 давать ничего нельзя развалят и продадут всё . Хотя и бандосам с ЛЁнина2 тоже оставлять нельзя . уворуют . Дилемма .
кир
2020-10-14 14:00:10
Сергей, тебе не здесь протестовать. Тебе к батьке в Белоруссию. Тихановская дала 13 дней власти тамошней. А ты ультиматум не можешь поставить. К чему эти вопли? Вы другую жизнь хотите? Для неё надо вкалывать каждый день в поте лица. А ты не можешь и здесь болтаешься без дела как леонидик. :)
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