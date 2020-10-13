Сорвавшие работу маршрутчики вернулись на линию в Петрозаводске

Автобусы двух городских маршрутов, которые сегодня не вышли на линию, возобновили работу.

Петрозаводские маршрутки № 19 и № 21 возобновили курсирование по городу. Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГИБДД. В Госавтоинспекции не уточнили причину, почему маршрутчики ранее сорвали работу.

Напомним, в среду, 14 октября, на маршрут не вышли автобусы № 19 и № 21 в карельской столице. В администрации заявили о намерении обратиться в надзорные органы по причине произошедшего.

На сегодняшний день вопрос о контроле за общественным транспортом Петрозаводска обострился из-за намерения республиканской власти принять полномочия у городской мэрии по управлению троллейбусами и маршрутками Петрозаводска. Окончательного решения не принято.