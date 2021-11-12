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Сосед взломал квартиру жительницы Карелии и унес печную плиту и два бидона

Новости. Криминал
18:40, 22 Декабря 2021
фото: © photoxpress.ru

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В Беломорском районе ведётся следствие по уголовному делу о краже с незаконным проникновением в жилище, сообщили в МВД Карелии.

В ноябре в полицию Беломорского района обратилась 61-летняя горожанка, заявившая, что принадлежащую ей нежилую квартиру обворовали. Пропали чугунная печная плита, духовой шкаф и два алюминиевых бидона, ущерб составил две с половиной тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска вышли на соседа женщины. Подозреваемый — 59-летний местный житель — рассказал, что проник в пустующее жилище, выломав входную дверь. Украденное мужчина погрузил на тележку и отвез в пункт приема металла, где и сдал все, кроме духового шкафа, за 600 рублей.

Спрятанный в сарае шкаф изъяли полицейские. Против беломорчанина было возбуждено уголовное дело.

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