Соседка семьи Власовых, известных из-за скандала с Парфенчиковым, нуждается в помощи после пожара

Жители поселка Суоеки просят помощи для одинокой пенсионерки, проживавшей в одном доме с Власовыми, - она тоже пострадала после пожара.

В Суоярвском районе Карелии в поселке Суоеки 22 марта полностью сгорел жилой дом. Здание было рассчитано на проживание двух семей - в одной из квартир жила семья Власовых, в другой - одинокая пенсионерка Валентина Байчик.

Жители поселка заявили о том, что пожилая женщина нуждается в помощи. Соответствующее сообщение размещено в паблике "Суоеки" в соцсети "Вконтакте".

Как сообщают жители поселка, пострадавшая пенсионерка нуждается в финансовой поддержке и вещах. Реквизиты, по которым можно перечислить деньги, опубликованы в сообществе. Там же сообщается размер одежды пострадавшей для тех, кто сможет поделиться вещами.

Напомним, 22 марта в 13.35 в дежурную службу МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в поселке Суоеки. Возгорание удалось ликвидировать в 14.20. Пострадавших нет.

Сгоревшим оказался дом, где в том числе проживала семья Власовых, ставшая известной после информационного скандала с главой Карелии, когда Анна Власова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова организовать детский сад в Суоеки, а он некорректно ответил ей.