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Новости. Общество
18:40, 20 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Соседний с Карелией регион вошел в число мест, где платят самые большие зарплаты

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Роструд назвал регионы с самыми высокооплачиваемыми вакансиями.

В России самое большое число вакансий с высокой заработной платой представлено сегодня в Красноярском крае, Москве, Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе Роструда, приведя данные портала "Работа в России".

"По данным портала "Работа в России", среди регионов, где представлено больше всего вакансий с высокой заработной платой, можно выделить следующие: Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург", - приводит пресс-служба слова заместителя руководителя ведомства Дениса Васильева.

По данным ведомства, в Москве насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой более 80 тыс. рублей. Более 7 тыс. высокооплачиваемых вакансий разметили работодатели Красноярского края, в Республике Саха насчитывается около 2,5 тыс. вакансий с высокими зарплатами. Около 1,5 тыс. рабочих мест с окладами, превышающими 80 тыс. рублей, предлагают работодатели из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

"В Красноярском крае лидерами по числу предложений с высокой зарплатой стали вакансии в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. В Москве и Санкт-Петербурге больше всего высокооплачиваемых рабочих мест представлено в сферах информационных технологий, строительства и недвижимости, продажи, производства и транспорта", - рассказали в Роструде.

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-09-20 19:48:19
Ну и причем тут соседство с Карелией? Чужими зарплатами не наешься. "На кой жениться, когда сосед женат" - так, что ли?
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