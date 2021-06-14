Соседний с Карелией регион ввел ограничения из-за коронавируса

Власти Мурманской области ввели ограничения на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает Информационное агентство «Би-порт»

В Мурманской области с 18 июня меняется режим работ заведений общественного питания. Кафе, рестораны, бары и клубы будут работать с 6 до 23 часов.

«Как показали наблюдения, эти организации, особенно клубы, несут большие угрозы, поскольку масочный режим в них практически не соблюдается», — говорится в сообщении издания.

С 21 июня работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные службы перейдут на дистанционный режим в части 30% от штата. Такой же подход рекомендован всем остальным работодателям.

«Мы рекомендуем установить дифференцированное начало рабочего дня, чтобы минимизировать скопление в общественном транспорте. Общественный транспорт и такси работают в режим загрузке не более 2/3», — рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сообщается, что в соседнем с Карелией регионе муниципальные штабы переходят в режим мобилизации. Также поручено усилить профилактическую работу по соблюдению масочного режима в транспорте и торговых центрах.

В последние дни в Мурманской области ежедневно заболевают около 70 человек.