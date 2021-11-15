890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Житель Петрозаводска избил полицейского в участке, схватив его за шею 3
Сегодня 08:05
Водитель в Петрозаводске рассказал, как догнал пьяную автоледи и после драки сдал ее ГИБДД (ВИДЕО) 5
Сегодня 09:07
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции 7
08.12.2021 20:30
Парламентский комитет рассмотрел федеральный законопроект о введении QR-кодов 12
08.12.2021 20:18

Соседские посиделки на даче закончились для участников в больнице и в колонии

Новости. Криминал
13:47, 09 Декабря 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Новости партнеров

Житель Карелии оплатил долг перед покалеченной им соседкой — около миллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

Соседские посиделки в дачном поселке в честь свежепостроенной бани закончились дракой — инициатор торжества набросился на одну из женщин, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Мужчина был осужден к 4 годам лишения свободы с выплатой морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник в колонии привлекался к оплачиваемому труду и частично возмещал ущерб. После освобождения мужчина продолжал погашать задолженность, но сумма оставалась значительной — более 500 тысяч рублей.

В мае 2020 года судебный пристав вручил должнику требование о предоставлении автомобиля для ареста. Доводить дело до ареста мужчина не стал и оплатил остаток задолженности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели

Аналитика

Сегодня 14:20
Политкухня
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 7
В Законодательном собрании вспомнили японцев, оспу и дипломы о высшем образовании.
QR-коды, которые раскололи общество 17
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 9
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»