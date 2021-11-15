Соседские посиделки на даче закончились для участников в больнице и в колонии

Житель Карелии оплатил долг перед покалеченной им соседкой — около миллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

Соседские посиделки в дачном поселке в честь свежепостроенной бани закончились дракой — инициатор торжества набросился на одну из женщин, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Мужчина был осужден к 4 годам лишения свободы с выплатой морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство. Должник в колонии привлекался к оплачиваемому труду и частично возмещал ущерб. После освобождения мужчина продолжал погашать задолженность, но сумма оставалась значительной — более 500 тысяч рублей.

В мае 2020 года судебный пристав вручил должнику требование о предоставлении автомобиля для ареста. Доводить дело до ареста мужчина не стал и оплатил остаток задолженности.