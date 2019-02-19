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Новости. Общество
13:22, 19 Февраля 2019

Состав участников турнира на Кубок председателя Петросовета сформирован

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Прием заявок от команд на участие в традиционном городском турнире по волейболу, который пройдет в ВСЦ "Акватика" 2 и 3 марта, завершен, сообщили в Петросовете.

В борьбе за Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука 2019 года примут участие 8 женских команд карельской столицы.

В итоговый список вошли следующие сборные: "ЗЕОН", "Атриум", "Кижанка", "ПетрГУ", "ОМК", а также команда "Экодар", в которой играет единственная в республике волейболистка - обладательница звания "Мастер спорта" Наталья Мошникова, победитель Кубка председателя Петросовета прошлого года команда "Северянка" и лидер сезона 2018-2019 годов, чемпион Петрозаводска команда "Древлянка". На заседании оргкомитета отмечено, что все команды имеют высокий уровень игры и опыт выступлений.

В этом году соревнования организованы на базе Центра спортивной подготовки ВСЦ "Акватика". Вход свободный.

Поболеть за команды приглашаются все желающие.
Спортивное состязание стартует 2 марта. В этот день пройдут игры в группах А и Б по круговой системе. Второй день турнира (3 марта) откроют матчи за 5 -8 места, после чего состоятся полуфинальные и финальные встречи.

Традиционный волейбольный турнир среди женских команд на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука проходит в карельской столице в четвертый раз. Соревнования проводятся при поддержке автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта "Лига 4+2". Информационными партнерами мероприятия выступают: радиостанции "Авторадио Петрозаводск", "Радио России-Карелия", ГТРК "Карелия", информационно-аналитический портал "Столица на Онего".

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