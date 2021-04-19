Составлен прогноз роста налогов на недвижимость

Рост цен на жилье приведет к увеличению суммы налога на недвижимость в скором времени.

Об этом рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Реальная рыночная стоимость оказывает влияние на результаты очередной кадастровой оценки, от которой в свою очередь зависит и размер налога, напомнил он. Более того, законодательством предусмотрена внеплановая государственная кадастровая оценка, если индекс рынка недвижимости претерпит в этот период колебания выше или ниже более чем на 30%, добавил он.

Кадастровая оценка недвижимости – она проходит одновременно и для жилых, и для нежилых объектов – проводится по состоянию на 1 января определенного года, напомнил эксперт.