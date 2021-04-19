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Составлен прогноз роста налогов на недвижимость

Новости. Общество
08:53, 20 Апреля 2021
фото: Стояна Васева / ТАСС
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Рост цен на жилье приведет к увеличению суммы налога на недвижимость в скором времени.

Об этом рассказал РИА Недвижимость общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

Реальная рыночная стоимость оказывает влияние на результаты очередной кадастровой оценки, от которой в свою очередь зависит и размер налога, напомнил он. Более того, законодательством предусмотрена внеплановая государственная кадастровая оценка, если индекс рынка недвижимости претерпит в этот период колебания выше или ниже более чем на 30%, добавил он.

Кадастровая оценка недвижимости – она проходит одновременно и для жилых, и для нежилых объектов – проводится по состоянию на 1 января определенного года, напомнил эксперт.

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