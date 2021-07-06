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Составлен список участков, которые будут раздавать населению Карелии как «арктические гектары»

Новости. Общество
11:32, 07 Июля 2021
фото: Кадастровая карта Карелии

Правительство Карелии определило точное местоположение земельных участков, которые будут бесплатно раздавать населению в рамках программы «Арктический гектар».

Перечень содержится в проекте закона, поступившего в парламент республики.

В него вошли земельные участки, расположенные в муниципалитетах Карелии, получивших статус территорий Арктической зоны России. Это Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский и Сегежский районы.

«Проект закона предусматривает описание местоположения территорий кадастровыми кварталами, лесными кварталами и кадастровыми номерами земельных участков», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Общая площадь участков, которые планируется бесплатно раздать населению, превышает 33,7 тыс. гектаров,

После того, как закон примет парламент Карелии и подпишет глава республики, он должен вступить в силу с 1 августа 2021 года.

Полный перечень смотрите в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Off
2021-07-07 11:57:36
Надо всем педроссам , выделить по гектару , на южном побережье Северного Ледовитого океана. С обязательным проживанием там .
кир
2021-07-07 12:55:21
Off со справкой смени пластинку. Это не лечится, - сказал практикующий кот.
Off
2021-07-07 13:26:47
кир, с бутылкой. Сдай кота на анализы ..а сам на помойки. :)
кир
2021-07-07 13:47:13
Off, сам себя не видишь со стороны. Потому что у него справка, - сказал кот в халате самуленка, но обладающий знаниями.
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