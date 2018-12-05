Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
12:00, 05 Декабря 2018

Сегодня состоялось долгожданное открытие немецкого бренда молодежной одежды New Yorker в "ЛОТОС PLAZA"

Загрузка...

Состоялось, пожалуй, одно из самых главных событий года - в "ЛОТОС PLAZA" на 1 этаже открылся первый и единственный в Карелии магазин модной молодежной одежды New Yorker!

 

Сегодня, 5 декабря, состоялось, пожалуй, одно из самых долгожданных событий для всех любителей шопинга и стильных образов -  в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на 1 этаже открылся первый и единственный в Карелии магазин модной молодежной одежды New Yorker!

Немецкий бренд New Yorker является одним из десяти наиболее популярных мировых марок молодежной одежды и предлагает покупателям не только оптимальное соотношение цены и качества, но и гарантирует неповторимость каждого образа, а также обязательные положительные эмоции от каждой покупки.

На площади 1000 кв.м. New Yorker представит свои самые последние трендовые новинки. Ассортимент бренда образуется главным образом из современной моды, джинсовых изделий, спортивной и повседневной одежды, предназначенной для молодой и стильной публики, а также широкой гаммы аксессуаров и нижнего белья.

Коллекция New Yorker в торгово-развлекательном комплексе "ЛОТОС PLAZA" представлена собственными марками FSBN, FB Sister, Black Squad, SMOG, Amisu и Censored, а также спортивной коллекцией New Yorker Athletics.

Кроме того, сегодня New Yorker представит для всех посетителей новую зимнюю коллекцию, а также покупателей ждут приятные специальные предложения. С 5 декабря 2018 по 9 декабря 2018 при покупке от 1.500 рублей будет предоставляться скидка в размере 300 рублей, при покупке от 3.000 скидка в размере 600 рублей.

Стильные и модные коллекции, высокий уровень обслуживания и прекрасное соотношение цены и качества – залог успеха и популярности бренда New Yorker.

Не упусти свой шанс побывать на грандиозном открытии нового магазина New Yorker в ТРК "ЛОТОС PLAZA".

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2018, 13:59
В Петрозаводске на улице нашли труп
01.12.2018, 10:29
Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
28.11.2018, 06:40
ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей участников кортежа, нагло проехавших по Петрозаводску
28.11.2018, 11:22
Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска

Аналитика

04.12.2018 10:51
Обществоведение
Суоярви в дерьме 5
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
"Первый трактор пустим – это политика" 8
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Взрывной бизнес
29.11.2018 13:34
Профицит на дефиците 4
28.11.2018 13:52
Вся аналитика

Чтиво

04.12.2018 16:05
Личное мнение
Не в коня корм 7
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
Катаракта у всех впереди. Что делать?
30.11.2018 14:54
Праздник должен быть праздником, не так ли?
30.11.2018 12:29
Колокола древнего Валаама звонят над Финляндией 4
30.11.2018 10:00
архив чтиво

Медиа

"STARПерцы" провели эфир из Петрозаводска на всю страну
Сегодня 10:46
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»