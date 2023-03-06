Состояние коммуникаций Петрозаводска обсудят на онлайн-совещании с главой Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков анонсировал второе онлайн-совещание по развитию Петрозаводска.

В пятницу, 10 марта состоится второе совещание по развитию Петрозаводска. Об этом в соцсети заявил глава республики Артур Парфенчиков.



«Будем говорить об инфраструктуре города: обсудим вопросы газо-, тепло- и электроснабжения, водообеспечения и водоотведения. Начало онлайн-трансляции в 09.00. Вопросы по теме задавайте в комментариях к этому посту», - сообщил Парфенчиков.



Напомним, накануне прошло первое совещание, касающееся социально-экономического развития карельской столицы. По словам Парфенчикова, экономика города выстояла в условиях санкций.



В городе реализуется несколько крупных инвестпроектов на общую сумму 6,4 млрд рублей. Как следствие - на 12% выросло поступление налоговых доходов, а безработица сократилась до 1%, отметил глава республики.