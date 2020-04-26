890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОСРОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ, СМЕРТЬ ОТ ПНЕВМОНИИ И ДЕЛО О ГЕНОЦИДЕ
26.04.2020 19:00
Парфенчиков требует дать правовую оценку большому количеству заболевших из одного круга общения 3
Сегодня 10:30
Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске
Сегодня 09:22
Еще два отделения для лечения больных коронавирусом появилось в Карелии 2
26.04.2020 16:53
Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции 5
Сегодня 10:27
Индекс самоизоляции в Петрозаводске показал, что большинство людей сидят дома 4
26.04.2020 14:50

Сотни россиян, проживающих в Финляндии, не могут покинуть Россию из-за распоряжения федерального правительства

Новости. Политика
13:26, 27 Апреля 2020
фото: ©Столица на Онего
Загрузка...

Финляндия готова принять своих жителей, но их не выпускают российские пограничники.

Сотни проживающих в Финляндии россиян не могут вернуться в свои дома из-за распоряжения правительства РФ от 27 марта 2020 года. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, наложил "временное ограничение" на "движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Правда, российская граница оказалась закрыта не полностью: запрет на ее пересечение не действует в отношении дипломатов и работников консульских учреждений РФ, членов официальных делегаций и сотрудников межправительственной фельдъегерской связи, водителей международных грузовых перевозок и поездных бригад международного железнодорожного сообщения, а также – цитирую – "граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства".  

Собственно, предлог "из" и стал барьером для возвращения в Финляндию многих жителей Карелии и других российских регионов, которые постоянно проживают в соседнем государстве и приезжали на родину на похороны своих близких. Российские пограничники отказываются выпускать соотечественников из страны, ссылаясь на распоряжение Мишустина. При этом финская сторона готова принять россиян, имеющих гражданство Финляндии или хотя бы вид на жительство. 

Читайте подробнее в статье "Ничего больше не просим от этого государства!"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-04-27 13:41:44
Проживая там, квартирки тут сдают, зубы лечат и технику ремонтируют. Даже в списках избирателей числятся. Нет, ребята-демократы, умерла, так умерла.
Беня
2020-04-27 14:31:04
кир, это реально облом - квартирантов гнать, шоб самим не на улице быть :)
Любопытный
2020-04-27 13:33:58
Да скоро всё закончится, отдыхайте в России, потом будет что вспомнить!!!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»