Сотни россиян, проживающих в Финляндии, не могут покинуть Россию из-за распоряжения федерального правительства

Финляндия готова принять своих жителей, но их не выпускают российские пограничники.

Сотни проживающих в Финляндии россиян не могут вернуться в свои дома из-за распоряжения правительства РФ от 27 марта 2020 года. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, наложил "временное ограничение" на "движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Правда, российская граница оказалась закрыта не полностью: запрет на ее пересечение не действует в отношении дипломатов и работников консульских учреждений РФ, членов официальных делегаций и сотрудников межправительственной фельдъегерской связи, водителей международных грузовых перевозок и поездных бригад международного железнодорожного сообщения, а также – цитирую – "граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства".

Собственно, предлог "из" и стал барьером для возвращения в Финляндию многих жителей Карелии и других российских регионов, которые постоянно проживают в соседнем государстве и приезжали на родину на похороны своих близких. Российские пограничники отказываются выпускать соотечественников из страны, ссылаясь на распоряжение Мишустина. При этом финская сторона готова принять россиян, имеющих гражданство Финляндии или хотя бы вид на жительство.

Читайте подробнее в статье "Ничего больше не просим от этого государства!"