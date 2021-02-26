Сотни жителей Петрозаводска пришли на открытие фестиваля "Нетающая лыжня" (ФОТО)

Торжественная церемония открытия первого в Карелии Фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня" состоялась сегодня в Петрозаводске.

Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Карелии.



На стартовой поляне городской лыжной трассы “Фонтаны” собралось около 500 любителей лыжных прогулок и активного образа жизни.

Среди участников был проведен розыгрыш сертификата на пару беговых лыж Fisher Speedmax 3D Skate Plus. Обладателем приза стала петрозаводчанка Екатерина Прошакова.

После церемонии открытия “Нетающей лыжни” состоялся массовый старт лыжников всех возрастов и любого уровня физической подготовки. На этом забеге не было фиксированной дистанции. Каждый мог выбрать произвольное расстояние и преодолеть его на лыжах в своем темпе. В программу общего старта вошёл не только бег на лыжах, но и прохождение туристских контрольных пунктов, а также конкурсы для детей.





"Наша задача сегодня - привлечь внимание к лыжному туризму, ведь лыжи это не только спорт, но и хобби. Также есть планы по развитию именно туристического направления. Надеюсь, что благодаря участию в фестивале жители республики проведут эти зимние и весенние дни активно и с удовольствием" - сказал организатор фестиваля Сергей Мелехов.

С 1 марта к фестивалю подключатся школьные команды, а 6 марта пройдет гонка профессионалов. Три команды преодолеют дистанцию 550 километров по заснеженным лесам от станции Масельгской до поселка Кимасозеро.

Присоединиться к "Нетающей лыжне" могут все жители Карелии. Они могут попасть в виртуальный “Зал славы”, если в течение года пройдут на лыжах 550 километров.





