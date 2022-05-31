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Сотрудничество Сегежского ЦБК и Северного колледжа переходит на новый уровень

Новости. Общество
11:40, 09 Июня 2022
фото: © Segezha Group

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Segezha Group и ГАПОУ РК «Северный колледж» продолжают развивать сотрудничество в сфере профессионального образования.

В этом году колледж стал одним из победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для развития образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На базе учебного заведения благодаря поддержке и участию в качестве опорного работодателя Сегежского ЦБК создан Арктический образовательно-производственный центр.

«Мы создаем уникальный образовательно-производственный центр с применением ресурсов цифровой образовательной среды в соответствии с потребностями и запросами нашего основного работодателя. Учебный кластер будет оснащен комплексом из трех учебно-производственных цехов и шести кабинетов теоретической подготовки по профессиям, востребованным в лесопромышленном комплексе. Реализация проекта включает повышение квалификации и стажировку на комбинате педагогического состава. Особенно важно, что Северный колледж и Сегежский ЦБК стали точкой роста и развития других образовательных организаций — это позволит решить задачи обеспечения республики высококвалифицированными кадрами», — говорит директор ГАПОУ РК «Северный колледж» Ирина Василюк.

Ежегодно колледж выпускает более 150 рабочих и специалистов.

«Для успешного развития комбината жизненно необходимы высококвалифицированные кадры. Мы очень довольны уже отлаженным сотрудничеством по этой линии с Северным колледжем. Одновременно намерены принять активное участие в реализации проекта Арктического образовательно-производственного центра. Это задаст новый вектор развитию колледжа и позволит СЦБК закрепить свою лидирующую позицию на рынке труда. Выпускники, в совершенстве овладевшие лесными профессиями, будут, несомненно, востребованы на наших производствах», — комментирует генеральный директор Сегежского ЦБК Петр Поделенюк.

Наряду с целевым обеспечением специалистами, Северный колледж помогает градообразующему комбинату в повышении квалификации сотрудников. Так, здесь без отрыва от производства проводят вступительные экзамены и большую часть сессий для сотрудников, получающих высшее образование в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Выпускники работают на основных производствах комбината и параллельно получают дипломы по специальностям: «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника» и «Химическая технология». В зависимости от успеваемости студента, Segezha Group возмещает от 60 до 90% затрат на обучение.

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