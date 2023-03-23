Сотрудник аэропорта в Петрозаводске получил тяжелую травму

Госинспекция труда в Карелии начала расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником аэропорта «Петрозаводск».

Государственная инспекция труда в Республике Карелия проводит проверку в аэропорту, где произошел тяжелый несчастный случай. По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах происшедшего, сообщили в ведомстве.

Как рассказали «Столице на Онего» в аэропорту «Петрозаводск», жертвой несчастного случая стал работник, который заряжает и обслуживает вертолетные аккумуляторы на посадочной площадке в Песках. Мужчина пенсионного возраста упал на площадке и ударился головой. За медицинской помощью он обратился в травмпункт, где выяснялось, что сотрудник аэропорта получил тяжелую травму.

Ранее сообщалось, сотрудник совхоза в Карелии умер на работе.