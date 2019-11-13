"Сотрудник банка" лишил петрозаводчанку почти 300 тысяч рублей

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Петрозаводчанка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.
Во вторник, 12 ноября, 28-летней женщине позвонил "сотрудник банка" и заявил, что к ее сбережениям подбираются мошенники.
Женщина последовала указаниям: обналичила все деньги, 290 тысяч рублей, и перевела их на на счет мошенника.
Мысли о том, что происходит что-то подозрительное, закрались лишь тогда, когда женщине вновь позвонили и поинтересовались – есть ли у нее еще деньги.
Ранее мошенники лишили жителей Карелии более 400 тысяч рублей.
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