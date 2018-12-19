18:00, 19 Декабря 2018
Сотрудник госучреждения заплатит 15 тысяч рублей за нарушение законодательства о закупках
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Прокуратура Кемского района выявила нарушение закона в деятельности одного из государственных учреждений в сфере закупок.
В прокуратуре Карелии сообщили, что организация разместила в единой информационной системе в сети Интернет отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год с нарушением установленного срока.
Постановлением Карельского УФАС России должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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