Сотрудник госучреждения заплатит 15 тысяч рублей за нарушение законодательства о закупках

Прокуратура Кемского района выявила нарушение закона в деятельности одного из государственных учреждений в сфере закупок.

В прокуратуре Карелии сообщили, что организация разместила в единой информационной системе в сети Интернет отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год с нарушением установленного срока.

Постановлением Карельского УФАС России должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.