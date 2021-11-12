Сотрудник карельской таможни обнаружил тайник с контрабандой в товарном поезде, следующем в Финляндию

Почти 2 тысячи пачек сигарет пытались тайно перевезти из Карелии в Финляндию, сообщили в карельской таможне.

В пункте пропуска Вяртсиля пресекли вывоз сигарет, скрытых от таможенного контроля.

В трех вагонах железнодорожного состава, следующего из России в Финляндию, обнаружены табачные изделия. Сигареты были спрятаны в технологических полостях вагонов, перевозивших березовый баланс. Из тайников было извлечено десять упаковок, в которых находилось 1 745 пачек сигарет.

Табачная продукция изъята. По фактам незаконного перемещения табачных изделий проводятся проверочные мероприятия.