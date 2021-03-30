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Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:58, 31 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Сегодня в центре Петрозаводска водители пытались проскочить перекресток и попали в ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" зафиксировала момент ДТП, как сегодня днем, 31 марта в 11.23, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской столкнулись автомобили Skoda и Ford.

На видео можно заметить, что после ДТП из белого автомобиля Skoda, который выехал на перекресток раньше, чем загорелся разрешающий сигнал, вышел водитель в форме сотрудника правоохранительных органов.

Второй участник на автомобиле Ford также поспешил проскочить перекресток и выехал под мигающий.

Информации о пострадавших пока нет, по словам очевидцев, один из участников ДТП после столкновения хромал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-31 13:37:05
Понятно...весна наступила.:))))
paramparam
2021-03-31 13:20:36
Поплохело девочке в коричневом пальто, а автомобиль BMW м832се10 нарушает правила парковки около пешеходного перехода.
User
2021-03-31 13:38:33
paramparam, не нарушает, там одностороннее движение.
paramparam
2021-03-31 13:50:41
User, ПДД РФ 14.4:

- на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними;
театральный критик
2021-03-31 13:16:08
Торопился раскрыть поджог подъезда навальнятами.
Гость
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