Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Сегодня в центре Петрозаводска водители пытались проскочить перекресток и попали в ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" зафиксировала момент ДТП, как сегодня днем, 31 марта в 11.23, на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Пушкинской столкнулись автомобили Skoda и Ford.

На видео можно заметить, что после ДТП из белого автомобиля Skoda, который выехал на перекресток раньше, чем загорелся разрешающий сигнал, вышел водитель в форме сотрудника правоохранительных органов.

Второй участник на автомобиле Ford также поспешил проскочить перекресток и выехал под мигающий.

Информации о пострадавших пока нет, по словам очевидцев, один из участников ДТП после столкновения хромал.