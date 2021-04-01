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Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

Новости. Криминал
15:40, 02 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В отношении сотрудника Следственного комитета Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как стало известно "Столице на Онего", в отношении 33-летнего следователя Следкома Карелии Ильи М. возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". По неофициальной информации, его могут также обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями либо в их превышении.

По нашим сведениям, следователь СК республики Илья М., окончивший Правовую академию Минюста, подозревается в хищении средств с банковских карт подследственных. На сегодняшний день Илья М. уволен. Как сообщил источник в правоохранительных органах, свою вину он признал.

Уголовное дело, оперативное сопровождение которое ведет УФСБ Карелии, расследует сам Следком республики.

Ранее уволенный сотрудник Следкома входил в состав следственных групп, которые вели дела по Сямозеру и Нелидову. Также, в его окружении сообщили, что молодой, теперь уже экс-следователь, любит музыку и когда-то работал диджеем в одном из баров в центре Петрозаводска.

Получить подробности у фигуранта дела редакции не удалось, так как он не отвечает на телефонные звонки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-04-02 16:59:00
Почему не арестован? Свой пацан.
Off
2021-04-02 17:16:28
кир, кнута ему , потом к коту на допрос :)
zanoza
2021-04-02 16:56:20
Какая мерзость, однако.
Off
2021-04-02 16:33:23
Круто , Сапоги крадет ..сапожник :)
врунофф
2021-04-02 16:27:29
не трогайте диджея - он играет как может
Изя
2021-04-02 16:23:06
Обычное дело . Сколько там таких одному богу и ФСБ известно )))
театральный критик
2021-04-02 16:13:55
Понятно почему его подставили.
Гость
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