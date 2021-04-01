Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве

В отношении сотрудника Следственного комитета Карелии возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Как стало известно "Столице на Онего", в отношении 33-летнего следователя Следкома Карелии Ильи М. возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". По неофициальной информации, его могут также обвинить в злоупотреблении должностными полномочиями либо в их превышении.

По нашим сведениям, следователь СК республики Илья М., окончивший Правовую академию Минюста, подозревается в хищении средств с банковских карт подследственных. На сегодняшний день Илья М. уволен. Как сообщил источник в правоохранительных органах, свою вину он признал.

Уголовное дело, оперативное сопровождение которое ведет УФСБ Карелии, расследует сам Следком республики.

Ранее уволенный сотрудник Следкома входил в состав следственных групп, которые вели дела по Сямозеру и Нелидову. Также, в его окружении сообщили, что молодой, теперь уже экс-следователь, любит музыку и когда-то работал диджеем в одном из баров в центре Петрозаводска.

Получить подробности у фигуранта дела редакции не удалось, так как он не отвечает на телефонные звонки.