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Новости. Общество
10:59, 21 Июня 2018

Сотрудника районной больницы в Карелии оштрафовали на 50 тыс. рублей

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Управление ФАС привлекло к административной ответственности сотрудника Пряжинской ЦРБ за нарушение требований закона о контрактной системе.

Штраф, по данным ведомства, составил 50 тыс. рублей.

По данным УФАС, в январе 2018 года должностным лицом ГБУЗ РК "Пряжинская ЦРБ" был утвержден план график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд больницы на 2018 год. При этом услуги связи на 1 006 675 рублей планировалось закупить у единственного поставщика.

В феврале 2018 года был заключен контракт с единственным поставщиком ПАО "Ростелеком".

"В ходе проведения административного расследования было установлено, что другое юридическое лицо - ПАО "Вымпелком" имеет техническую возможность оказывать и оказывает телематические услуги связи", - отметили в УФАС.

Таким образом, был нарушен закон о контрактной системе.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кальтер
2018-06-21 12:22:37
И опять у небогатого сотрудника ЦРБ отнимут деньги из зарплаты. Не там ищите нарушения в сфере госзакупок. Может стоить обратить внимание на закупку чайной комнаты у губернатора Ярославля за 12,4 млн. рублей, а?
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