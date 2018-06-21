Сотрудника районной больницы в Карелии оштрафовали на 50 тыс. рублей

Управление ФАС привлекло к административной ответственности сотрудника Пряжинской ЦРБ за нарушение требований закона о контрактной системе.

Штраф, по данным ведомства, составил 50 тыс. рублей.

По данным УФАС, в январе 2018 года должностным лицом ГБУЗ РК "Пряжинская ЦРБ" был утвержден план график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд больницы на 2018 год. При этом услуги связи на 1 006 675 рублей планировалось закупить у единственного поставщика.

В феврале 2018 года был заключен контракт с единственным поставщиком ПАО "Ростелеком".

"В ходе проведения административного расследования было установлено, что другое юридическое лицо - ПАО "Вымпелком" имеет техническую возможность оказывать и оказывает телематические услуги связи", - отметили в УФАС.

Таким образом, был нарушен закон о контрактной системе.